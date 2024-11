Promozione. Cerretese vede la vetta. È di Novi il gol vittoria

REAL CERRETESE

1

FC CUBINO

0

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Bargellini, Meucci, Chiavacci, Tramacere, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa (90’ Pieri), Nieri (75’ Monti). All.: Petroni.

F.C. CUBINO: Allegranti, Cocca, Gelli, Pelhuri (56’ Marzuoli), Fabbrini, Gabbrielli, Bussotti, Conti, Chiesi (70’ Tacchi), Somigli, Paggetti (88’ Malizia). All.: Bonciani.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Rete: 63’ Novi.

CERRETO GUIDI – Basta una rete a metà ripresa alla Real Cerretese per avere ragione della matricola terribile Cubino e tornare alla vittoria dopo due pari di fila. Tre punti che in attesa del resto della gare di oggi, proietta la squadra di Petroni al secondo posto solitario a meno uno dalla vetta. Avvio di gara a tinte biancoverdi con la Real Cerretese che si rende pericolosa al 15’ con Nieri, smarcato in area da Fedi, il quale perde però il tempo per concludere. Il Cubino è ben messo in campo, ma non si fa mai vedere in maniera pericolosa dalle parti di Battini. Così sono ancora i ‘medicei’ a sfiorare il vantaggio con il solito Nieri, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Allegranti che mette in angolo. Più pimpanti invece gli ospiti dopo l’intervallo, con la Real Cerretese costretta nella propria metà campo. Su una ripartenza, però, al 63’ ecco il gol partita: Melani gestisce un bel pallone sulla fascia ed appoggia indietro per l’accorrente Novi, che di prima intenzione infila l’angolino basso con una potente conclusione rasoterra. Il Cubino prova a reagire e ci vuole un ‘miracolo’ di Battini per negare il pari a Paggetti, mentre in contropiede su assist di Gargiulo è Bouhafa ad andare vicino al raddoppio di testa, provvidenziale Allegranti. Nel finale i Cubino prova il tutto e per tutto, ma la Real Cerretese tiene bene fino al triplice fischio finale.

Si.Ci.