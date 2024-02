Promozione: chi la spunta se la vedrà con la vincente tra i riminesi del Bakia e i ravennati del Faenza. Stasera anche diversi recuperi di Seconda. Sporting-Luzzara: in palio la finale di Coppa

In palio la finalissima della Coppa Italia ’Minetti’ di Promozione. A Poviglio se la giocano stasera (ore 20.30) Sporting Scandiano e Luzzara in un derby tutto a tinte rossoblù: la truppa di Baroni deve riscattare un febbraio magro a livello di risultati, così come quella di Iotti punta a cancellare l’inopinato ko contro il Cervo, maglia nera del girone A. Nel team della Bassa out il terzino Saviola, squalificato; dirige il parmense Candela e in caso di parità subito i rigori. La vincente sfiderà per il titolo, che dà diritto ad un posto privilegiato nella graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza, la vincente fra i riminesi del Bakia e i ravennati del Faenza.

Comincia l’avventura regionale nella Coppa Emilia di Seconda (anche qui il segno "X" verrà cancellato subito coi penalty) per Cerredolese (nella foto Rudy Guidetti) e Barcaccia, regina e vice della fase provinciale. I toanesi attendono i modenesi della Fortitudo (arbitra il parmense Borelli), mentre il team di Veneselli va a Mirandola per l’inedita sfida coi gialloneri di casa (fischia Vaso di Bologna).

Cruciali sfide esterne in chiave play-off, e qui parliamo di recuperi, per Virtus Calerno e Roteglia, rispettivamente contro i parmensi del Fonta Calcio e il Fox Junior Serramazzoni.

Punterà su una team ultra-offensivo il Vetto che a Villalunga completa i restanti 6’ di gioco più eventuale recupero nella sfida alla regina Casalgrandese, avanti 2-1 e con un uomo in più, prima dell’infortunio all’arbitro Lassouli.

Coppa Italia Promozione (semifinali): Sporting Scandiano-Luzzara a Poviglio; Bakia-Faenza a San Zaccaria.

Coppa Emilia Seconda (ottavi regionali): Cerredolese-Fortitudo sul sintetico di San Michele; Mirandolese-Barcaccia.

Seconda Girone B: Fonta Calcio (29)-Virtus Calerno (29).

Girone E: Fox Junior Serramazzoni (31)-Roteglia (29).

Terza: Casalgrandese (40)-Vetto (34) ore 21.