Promozione. Chiantigiana, solo un pari sul campo del Dicomano

DICOMANO0CHIANTIGIANA0

DICOMANO: Maionchi, Castri, Bendoni, Pierattini, Pecorai, Bacocci, Giordani, Metafonti, Giusti, Zepponi, Pilacchi. Panchina: Martini S., Masi, Cicalini, Caramelli, Cosi, Lemmi, Nardoni, Aprea, Venuto. Allenatore Diotaiuti Niccolo.

CHIANTIGIANA: Anselmi, Ticci, De Iorio, Fabbrini, Posarelli, Machuca, Conforti, Marchi, Galassi, Milanesi, Mazza. Panchina: Baldi, Ballerini, Batoni, Tosi, Costanti, Annunziata, Minucci, Mulas, Lellis. Allenatore Zanelli.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

DICOMANO (Firenze) – La Chiantigiana torna dalla seconda trasferta di fila nel Mugello con un altro pareggio a reti bianche che certifica il momento non particolarmente brillante degli amaranto. Il pareggio non serve a molto alla formazione di Zanelli, apparsa non troppo brillante e pericolosa solo con un palo clamoroso colpito al 30’ del primo tempo. Poi è venuta fuori una mediocre partita fra due squadre poco precise e pericolose. Se la Chiantigiana vuole raggiungere la salvezza dovrà cambiare atteggiamento altrimenti sarà vita dura per gli amaranto, terzultimi a meno uno dagli avversari di ieri.