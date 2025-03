Promozione. Cinque gare rinviate per il maltempo. C’è Settignanese-Fiesole

In Promozione rinviate le gare Forte dei Marmi-San Giuliano, San Miniato Romagnano-Castelfiorentino, Sansovino-Luco, Rufina-Dicomano e Pienza-San Piero a Sieve. Ieri, invece si è giocato l’anticipo Montagnano-Alberoro (2-0, doppietta di Essoussi). Oggi alle 15 si giocano le altre gare della 27ª giornata con questo programma.

Girone A

Larcianese-Cubino. Arbitro: D’Orsi di Pisa. Locali senza Pellegrini squalificato per 10 giornate per aver rivolto all’avversario frasi denigratorie per motivi di lingua e colore. Il Cubino tranne Vitale si presenta al completo.

Lunigiana Pontremolese-Firenze Ovest. Arbitro: Correnti di Piombino. Ovest privo di Ciofi e di Esposito Goretti, con Marghi e Ussia pronti per l’utilizzo.

Girone B

Cerbaia-Saline. Arbitro: Ogliormino di Piombino. Cerbaia privo di Fontanelli e di Simone Vignozzi per infortunio e Orsolini per squalifica.

C.S. Lebowski-Colli Marittimi. Arbitro: Danesi di Pistoia. L’allenatore Miliani recupera Sternini ma non potrà disporre ancora di Giuntoli. Ospiti senza Macchia squalificato.

Ginestra F.na-Geotermica. Arbitro: Castorina di Lucca. Ginestra senza Mannini e col tecnico Rizzo squalificato; ospiti privi di Giusti.

Girone C

Settignanese-Fiesole. Arbitro: Cinotti di Empoli. Fiesole privo di Picchi e del portiere Mariotti, padroni di casa al completo.

Pontassieve-Viciomaggio. Arbitro: Calvani di Prato. Padroni di casa privi di Coppini, ospiti senza Nocciolini.

G. Pul.