Promozione. Comacchiese a segno. Lagunari al quarto posto

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini (69’ Angelini), Temporin, Minieri, Taroni, Fregnani (80’ Luciani), Gherlinzoni (54’ Tavolieri), Noschese (84’ Vultaggio), Marongiu (46’ Elshazly). All. Candeloro.

BENTIVOGLIO: Bruni, Rossi (78’ Baietti), Marchesi Marco, Marchesi Matteo, Callegari, Ribello (69’ Righetti), Mantovani, Mezzetti, Santaniello (69’ Serra), Fiorentini, D’Errico (57’ Bisteghi). All. Magagnoli.

Arbitro: Hlovyak, sez. di Bologna.

Marcatori: 10’ Fregnani (C); 18’ Callegari (B); 71’ Tavolieri (C). Note: ammonito Elshazly.

Con tre vittorie casalinghe in una settimana, la Comacchiese mette la parola fine all’avvio non brillantissimo in campionato e si proietta in quarta posizione in classifica a pari punti con il Valsanterno. A farne le spese ieri il Bentivoglio, superato 2-1 in virtù della rete di Fregnani nel primo tempo, pareggiata da Callegari, e di quella da stropicciarsi gli occhi del subentrato Tavolieri alla metà della ripresa. I padroni di casa sono già in vantaggio al 10’ grazie a Fregani, che sfrutta al meglio un angolo di Noschese e un’indecisione del portiere avversario per siglare la rete del vantaggio locale. Il Bentivoglio non ci sta e colpisce una traversa 3’ dopo. È il preludio al pari che arriva al 18’: capitan Callegari, lasciato colpevolmente solo dalla difesa di casa, incorna in rete un angolo per i suoi. Nella parte centrale del primo tempo, la Comacchiese ha due occasioni per ritornare in vantaggio: al 25’ con Taroni e al 37’ con colpo di testa di Fiorentini, entrambe senza esito. I primi minuti della ripresa sono tutti targati, da parte rossoblù, dalle incursioni del subentrato Elshazy, ben tre (48’, 53’, 61’), tutte non sfruttate, ma che mettono in luce un giocatore desideroso di fare bene. Ci pensa allora un altro giocatore entrato da pochi minuti, Tavolieri, che, dopo aver ricevuto da fallo laterale, da fuori area con un tiro a giro infila il super gol che significa vittoria per l’undici casalingo.

Cinzia Boccaccini