Promozione. Comacchiese, congedo amaro. Al ’Carli’ sorride il Fontanelice

comacchiese

1

fontanelice

2

COMACCHIESE: Tiengo, Grassi (81’ Buschis), Biolcati, Cavalieri d’Oro (54’ De Angelis), Fantinuoli, Marcolini, Centonze Kevin, Angelini (70’ Centonze Martin), Tedeschi, De Giorgi (64’ Luciani), Rizzo (56’ Folegatti). A disp. Farinelli, Carli, Marongiu, Fogli. All. Bresciani.

FONTANELICE: Maniglio, Raffellani, Ragazzini F., Mengolani, Pagani, Strazzalla, Galassi (83’ Morotti), Ragazzini T., Genuario (70’ Mamoudi), Gatti I. (85’ Beqira), Baldisserra. A disp. Cagnani, Messina, Carettini, Bentini, Morsiani, Gatti M. All. Renzi.

Arbitro: Bertoni di Faenza. Marcatori: 48’ Gatti, 72’ Tedeschi, 80’ Ragazzini.

Note: ammonito Rizzo. Si è giocato all’Ider Carli perché lo stadio "Raibosola" ospitava un torneo giovanile internazionale.

Si congeda dal proprio pubblico con un risultato negativo la Comacchiese, sconfitta a domicilio da un più motivato e affamato di punti salvezza Fontanelice. Il primo tempo è stato avaro di occasioni, le uniche nel finale e tutte del Fontanelice: al 43’ una punizione di Ragazzini ha attraversato tutta l’area rossoblù senza che nessuno ne approfittasse, e al 45’ con Genuario, con un bel colpo di testa con traiettoria che ha lambito il palo. Si decide tutto nella ripresa, che si apre con il vantaggio ospite. Da una rimessa laterale la difesa lagunare cincischia, Fantinuoli non riesce a liberare l’area, ne approfitta Gatti che trova il vantaggio con un diagonale vincente. La reazione della Comacchiese è tiepida, ma perviene al pareggio con il suo centravanti: al 72’ Kevin Centonze mette un bel pallone in area, Tedeschi anticipa tutti e insacca con una zampata che non dà scampo a Maniglio. Il Fontanelice non ci sta e trova il vantaggio su un tiro-cross di Ragazzini che si insacca all’incrocio dei pali. Nel finale gli ospiti potevano anche arrotondare il vantaggio con il subentrato Beqiri, il suo tiro da buona posizione però è debole e tutto sfuma.