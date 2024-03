Promozione. Comacchiese, una batosta che spegne le ultime velleità

Valsanterno

VALSANTERNO: Bracchetti, Pirazzoli, Valentini, Fabbri, Cerasuolo, Gallinucci (39’ pt Franceschelli), Senese (23’ st Abiba), Nati (35’ st Castagnini), Tonini (49’ st Izzaoui), Sciuto, Bali (45’ st Garavini). All.: Potepan.

COMACCHIESE: Farinelli, Alberi, Biolcati, Cavalieri D’Oro (1’ st Negri), Folegatti (23’ st De Angelis), Marcolini, K. Centonze, Angelini (21’ st M. Centonze), Tedeschi, Marongiu, Neffati (34’ st Rizzo). All.: Bresciani.

Arbitro: Duci di Reggio Emilia.

Reti: 34’ pt Tonini (V), 32’ st Bali (V), 46’ st Tonini (V).

Note: ammoniti: Fabbri (V), Sciuto (V), Franceschelli (V), Cavalieri D’Oro (C). Espulso Neffati (C) a fine partita dalla panchina.

Punizione pesantissima, in quel di Borgo Tossignano, per la Comacchiese. Un 3-0 che permette alla formazione di mister Potepan di agganciare il secondo posto in classifica, scavalcando così il Solarolo, sconfitto ieri a Osteria Grande, mentre il percorso play off della squadra di Bresciani inizia a farsi complesso a sole cinque giornate dal termine del campionato. Pericoloso al 12’ Tedeschi, ancor di più due minuti dopo Neffati, la sua conclusione costringe Bracchetti a respingere in tuffo. Poi i padroni di casa iniziano a prendere in mano la situazione. Al 24’ ci prova Bali su punizione ma la sua conclusione termina sul fondo, al 33’ Gallinucci, con un gran tiro al volo, colpisce una clamorosa traversa, ma è solo l’avvisaglia del gol del vantaggio perchè, nemmeno un minuto dopo, Gallinucci lancia Tonini, il quale si infila tra Folegatti e Marcolini e, con un gran tiro, scaraventa la palla in rete. Nella ripresa sono i padroni di casa a comandare le danze, ma la Comacchiese, al minuto 56, potrebbe agguantare il pari con una ripartenza di Pablo Negri. Al 77’ la Valsanterno, sfruttando il calo fisico dei ferraresi, perviene al raddoppio: corsa solitaria di Tonini verso la porta, la difesa recupera, ma la sfera termina a Bali che, da posizione decentrata, tira fortissimo sul primo palo ed insacca. Nel finale, dopo un’opportunità avuta da Castagnini, al minuto 91 arriva il tris, Farinelli sbaglia il rilancio, colpisce Tonini che si invola verso la porta vuota e deposita la palla in rete.