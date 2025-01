Promozione. Coppa Italia amara per il Fiesole: Cerretese in semifinale dopo i calci di rigore

REAL CERRETESE 3 FIESOLE 2 dopo calci di rigore (0-0)

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini (80’ Pieri), Monti (85’ Novi), Meucci, Chiavaci, Lamberti, Fedi, Gargiulo (70’ Scaranna), Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Tramacere Falco, Antonini, Lapi, Mordaga, Shahid. All.: Petroni.

FIESOLE: Raveggi, Mignani, Marchi, Martini (65’ Liberati), Meini, Fantechi, Sammartino (65’ Alfani), Picchi (85’ Forconi), Gigli, Russo (80’ Failli) Rachidi. A disp.: Mariotti, Barzini, Alfani, Ignesti, Olivieri, Forconi, De Simone. All.: Selvaggio.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Note: spettatori 200. Angoli 5-2. Espulso all’79 Mignani.

CERRETO GUIDI – Lotteria dei rigori impietosa per il Fiesole del tecnico Selvaggio che deve uscire ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione per via di una Real Cerretese più concreta dagli undici metri. Dopo una sfida sostanzialmente equilibrata, con due squadre determinate a superarsi, il gol non c’è stato anche per la bravura e la determinazione delle rispettive difese che hanno sempre saputo chiudere i varchi ai vari attaccanti. Il Fiesole deve rammaricarsi per non aver saputo concretizzare all’85’ l’occasione ghiotta creata da Alfani con una palla d’oro per Gigli che l’attaccante davanti a Battini non ha saputo concretizzare.

La sequenza dei rigori: Bouhafa gol, Gigli parato, Fedi gol, Forconi gol, Meucci fuori, Fantechi parato, Nieri fuori, Failli gol, Scaranna gol, Marchi parato che decide la partita. La Cerretese in virtù di questo risultato passa dunque in semifinale.

G.P.