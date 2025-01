Promozione. Coppa Italia: i quarti. Real Cerretese ospita il Fiesole al Palatresi

Iniziato nel migliore dei modi l’anno con la vittoria di misura contro l’Urbino Taccola, oggi la Real Cerretese va a caccia della semifinale di Coppa Italia Promozione. Alle 14.30 al Palatresi arriva il Fiesole, altra formazione che sta facendo un campionato di vertice. La Real Cerretese è infatti seconda nel girone A con 35 punti a meno due dalla vetta e i biancoverdi fiorentini sono terzi nel C con 32, a quattro lunghezze dalla capolista. Nello scorso weekend il Fiesole ha pareggiato a Luco, ma in coppa ha centrato tre vittorie in altrettante gare, di cui due proprio in trasferta con il Cubino e lo stesso Luco. Dopo aver vinto il girone eliminatorio comprendente Ginestra e Cerbaia, la Real Cerretese ha ottenuto il pass per i quarti espugnando 2-0 Montelupo. Per quanto riguarda la formazione rispetto a domenica mister Petroni dovrebbe rilanciare dal primo minuto Nieri.