Promozione - Coppa Italia. Pieve Fosciana ancora battuto. Biancorossi si fermano agli ottavi

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli (40’ st Cavani), Pietrazzini, Pieroni, Matteoni, Da Prato (15’ st Tardelli), Orsetti (11’ st Ghilarducci), Turri, Pugliese, Rocco, Giunta (1’ st Valdrighi, 25’ st Febbrai). (A disp.: Velani, Lucchesi, Biagioni, Raffaelli). All.: Martinelli.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Franzoni, Della Pina, Cucurnia, Aliboni, Conti (30’ st Pasquini), Dell’Amico, Pasciuti, Verona (45’ st Cecchinelli), Doretti (11’ st Shqypi), Smecca (25’ st Lattanzi). (A disp.: Giromini, Bellè). All.: Alessi.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Reti: 26’ pt e 10’ st Smecca.

Note: ammonito Turri.

PIEVE FOSCIANA - Per i biancorossi finisce l’avventura in Coppa Italia, superati all’ "Angelini" da un quadrato San Marco Avenza. Una doppietta dell’ala sinistra Emanuele Smecca, classe 2003, ha regalato agli avenzini il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Infatti, nel triangolare, il San Marco ha prevalso sul Pietrasanta e sul Pieve, vincendo ambedue le gare.

Le due squadre – che in campionato, finora, sono rimaste sempre in zona play-out – si sono affrontate con le formazioni migliori, con l’intento di prepararsi al meglio per il girone di ritorno del campionato che inizia domenica. Il San Marco ha controllato la gara, meritando la vittoria. Il vantaggio avenzino è arrivato al 26’ del primo tempo, con Smecca che ha trasformato in gol un bell’assist di Dell’Amico, rendendo vano il tentativo del portiere Regoli.

Nella ripresa, al 10’, in una veloce azione di contropiede, Smecca, ben servito da Verona, ha raddoppiato, mettendo, così, al sicuro il risultato. Al 25’ bel tiro di Dell’Amico, ma conclusione alta. Al 28’, da fuori area, ci prova Matteoni, ma il pallone si perde alto. Al 31’ va al tiro capitan Alessandro Turri, ma senza esito. Al 46’ ancora occasione per Dell’Amico che, solo a pochi metri da Regoli, spara ancora alto.

Dino Magistrelli