Promozione Coppa Italia. Pontremolese a tutto gas

Gli ottavi di finale di Coppa Italia chiama, in una partita secca, la Pontremolese, questo pomeriggio (ore 15) al “Bui“ contro i padroni di casa del San Giuliano. Andrea Filippi e compagni, dopo la meritata vittoria conquistata al Lunezia contro il Pietrasanta, che ha permesso al San Giuliano, dopo la vittoria contro la Lampo Meridie di salire in vetta alla classifica, sono chiamati a un secondo big match. Dopo la prima verifica al cospetto della schiacciasassi Pietrasanta, l’Azzurra ha centrato una vittoria importante che ne ha attestato l’autorevolezza e la totale affidabilità. Il ditti degli azzurri Lecchini non usa le solite frasi di circostanza per riempire di stimoli la squadra alla vigilia di un incontro difficile come quello odierno contro il lanciato San Giuliano.

"Ha ragione Matteo (Verdi, ndr) quando dice che le nostre responsabilità sono aumentate e che dobbiamo essere bravi a crescere. E per crescere è fondamentale fare tanti risultati positivi. Col San Giuliano dovremo avere un’infinita voglia di soffrire perché, quando non si hanno dentro questi stimoli diventa dura contro tutti. E oggi noi dal punto di vista mentale non possiamo sbagliare l’approccio, altrimenti vuol dire quasi sicuramente perdere. E la società non vuole che questo accada". Dopo un corteggiamento andato avanti per due settimane, da ieri sera, con tanto di stretta di mano Gabriele Ceciarini è ufficialmente della Pontremolese, l’attaccante, 173 gol, dovrebbe fare il suo esordio in azzurro proprio contro la sua ex squadra.

Ebal.