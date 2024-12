Promozione. Coppa Mista, il Rimini conquista i quarti

Quarti conquistati con un tris. Grazie alla vittoria sul Granata (3-1) le biancorosse di Promozione del Rimini hanno conquistato il passaggio del turno in Coppa Mista. Grazie al gol di Novembrini e alla doppietta di Crinelli, la squadra di Piazzale del Popolo ha conquistato il pass per i quarti. Dove le biancorosse nell’anno nuovo, esattamente il 12 gennaio, affronteranno davanti al pubblico amico il Piacenza. E sarà questo il primo appuntamento in campo del 2025, che farà da antipasto al campionato, del Rimini di mister De Angelis.

Granata: Manzotti, Montanari, Ferri (Pistocchi), Rocchi (Casadei), Riccardo, Cerasoli, Tosoni,

Gori, Melis, Lucaroni, Teodorani. Rimini: Blatti, Vicini, Buda, Morelli, Santolini, Angeli (3’ st Mauri), Spadazzi (30’ st Zangheri), Novembrini (35’ st Iannotti), Crinelli, Lazzaretti (6’ st Pozzi), Mariotti (15’ st Fornari). A disp.: Protti, Quercioli, Zazzeroni. All.: De Angelis.

I risultati degli ottavi di finale: Fraore-Fossolo 76 0-4, Centro polivalente Limidi-Sammartinese 2-7, Granata-Rimini 1-3, Hic Sunt Leones-Real Sala Bolognese 0-4, Imolese-Reggiana 1-2, Modena-Piacenza 1-4, Union Sammartinese-Original Celtic Bhoys 0-3, Sporting Scandiano-Pgs Smile 0-4.