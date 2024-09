Promozione. Cornacchini: "Aurora Treia tra le favorite? È più che normale»

"Non pesa avere su di sé i favori, è normale essere tra le candidate a vincere quando c’è dietro la Lube". Giovanni Cornacchini, allenatore dell’Aurora Treia, guarda al campionato che domani prenderà il via ricevendo il Montegiorgio. "In questo momento – aggiunge il tecnico che affronta per la prima volta la Promozione – ci si organizza per conoscere a fondo il campionato, ma ci vuole poco. Di certo è un torneo impegnativo come tutti, noi dovremo farci trovare pronti". C’è lo zampino di Federico Giunti, dt della Lube Academy Treia, sulla scelta di affidare a Cornacchini la panchina dell’Aurora. "Mi ha chiamato Federico con il quale ho un ottimo rapporto e lui lavora qui, parlandoci ho capito la portata del progetto". L’amicizia tra i due è nata sul campo. "A Perugia – ricorda Cornacchini – abbiamo giocato assieme quattro anni, Giunti era un centrocampista che mi ha dato una mano per assolvere ai miei compiti di punta". Cambiano le categorie ma la ricetta è sempre la stessa per fare bene. "Servono – risponde – organizzazione, corsa, qualità fisiche e tecniche. L’organizzazione è fondamentale, è poi necessaria la serenità per lavorare con profitto, e quando hai un gruppo di uomini veri si possono fare cose inaspettate". In Coppa l’Aurora è incappata in una sconfitta. "Ero arrivato da tre giorni, poco tempo per affrontare una gara simile. Dobbiamo mantenere la giusta tranquillità e lavorare".