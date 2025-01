Promozione. "Corridonia favorito,. Trodica deve vincere»

Roberto Buratti, allenatore della capolista Trodica, presenta le gare della quarta giornata di ritorno del girone B della Promozione.

Porto Sant’Elpidio-Settempeda: "Ho visto giocare la Settempeda, mi ha destato un’ottima impressione e può contare su buone individualità. Sarà una gara combattuta: X".

Aurora Treia-Cluentina: "L’Aurora Treia è costretta a vincere per provare a salire sul treno playoff, è l’ultima chiamata".

Corridonia-Azzurra Colli: "Il Corridonia è in ripresa e ha fatto un buon mercato: 1".

Monticelli-Casette Verdini: "Il Monticelli è la squadra che si è rinforzata di più al mercato e non sarà semplice affrontarla, per di più in casa: 1".

Palmense-Elpidiense Cascinare: "Il cuore dice X, ma penso che alla fine vinca la Palmense che è in grande forma e gioca in casa".

Sangiorgese-Azzurra Sbt: "È l’ultima chiamata per la Sangiorgese, altrimenti è spacciata: 1".

Vigor Montecosaro-Montegiorgio: "La Vigor è una delle squadre che mi piace di più e può assicurarsi i tre punti in palio".

Trodica-Grottammare: "Noi siamo condannati a vincere. Il Grottammare è una bella squadra e all’andata ci ha dato filo da torcere, ma ciò non cambia nulla perché dobbiamo conquistare i 3 punti in palio".