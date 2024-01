Promozione. Del Duca, che derby con lo Spiv. Il Classe vuole agganciare i playoff

Dopo la ripresa di domenica scorsa con una giornata falcidiata da rinvii e sospensioni per il maltempo, il campionato di Promozione propone nel weekend le gare della seconda di ritorno. Nel girone D, si comincia oggi, alle 15, con un derby che promette bene. Allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, la Del Duca Grama ospita infatti il San Pietro in Vincoli. I padroni di casa di mister Candeloro, saliti all’8° posto a quota 26 a -4 dalla zona playoff, sono reduci dall’exploit di San Pietro in Bagno dove hanno sconfitto 2-1 la capolista, segnando 2 reti alla miglior difesa del girone. L’umore dello Spiv, scivolato al 7° posto con 28 punti, a -2 dalla zona playoff, è invece agli antipodi. L’undici di mister Del Mastio è infatti uscito sconfitto dallo scontro diretto casalingo contro il Forlimpopoli. Domani alle 14.30 si giocano tutte le altre gare. Il Faenza, sempre vice capolista a -1 dalla vetta, è di scena a Civitella sul campo di una matricola che (12° posto con 22 punti a +3 sulla zona playout) sta interpretando bene il ruolo. I manfredi, che all’andata vinsero 3-1, sono in cerca di riscatto, dopo il ko interno col Classe.

Proprio la formazione di mister Folli, con 29 punti salita a -1 dalla zona playoff, è al 6° risultato utile consecutivo ed è attesa dallo scontro diretto interno contro il Fratta Terme, 3° a quota 32 e capace di vincere 6 volte in trasferta. All’andata finì 1-1. Scontro diretto anche a Mercato Saraceno dove in palio ci sono punti importantissimi per uscire dalla zona playout. Il Cotignola, terzultimo a quota 17 (a -8 dalla salvezza), rende visita infatti al Due Emme, che viaggia 2 punti più in su. In fondo alla classifica, il Cervia tenta di organizzare l’impresa. I gialloblù, ultimi con 7 punti, sono a -7 dalla zona playout, e devono sovvertire il pronostico, che li vede penalizzati nella sfida esterna di Forlimpopoli, sul campo della terza della classe, lanciatissima dopo il blitz di San Pietro in Vincoli. Nel girone C, anche lo Sparta Castelbolognese – 10° a quota 23 e reduce da 5 risultati utili consecutivi – anticipa, oggi pomeriggio alle 15, il proprio impegno esterno contro il Fontanelice, che invece arranca in zona playout con 16 punti. Per i castellani, dopo il pesantissimo successo sul Consandolo, c’è la possibilità di allungare la striscia. Domani alle 14.30, all’Arboscelli di Solarolo, si gioca il big match col Valsanterno. I padroni di casa, secondi della classe a -7 dalla vetta, devono respingere l’assalto dalla squadra di Borgo Tossignano, quarta in classifica a quota 34, forte del miglior attacco con 42 reti.