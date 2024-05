Promozione. Dicomano più pratico, Settimello va giù

SETTIMELLO

0

A.G. DICOMANO

2

SETTIMELLO: Marchi, Diffini (75’ Ferrari), Manetti, Francini, Testaguzza T., Ussia, Gambini, Thiam, Orlandi (60’ Lepi), Calabretta (62’ Nodari), Becattini (70’ Kowalski). All: Giannini.

A.G. DICOMANO: Maionchi, Bacocci, Giordani, Carnevale, Reggioli, Pantiferi, Nardoni (60’ Paggetti), Faye (85’ Di Biasi), Zeni, Bencini, Bertini (72’ Nocentini). All.. Governi.

Arbitro: Poggianti di Livorno

Marcatori: 2’ Bertini, 67’ Nardoni

Note: espulsi al 65’ Testaguzza, al 92’ Lepri

SETTIMELLO – Tutto in 280 giorni. Dalla gioia della promozione dello scorso anno, all’amarezza per il ritorno in Prima Categoria. La sconfitta subita con il Dicomano (che doveva vincere a tutti i costi) non è che la fotocopia di alcune partite che non hanno dato al Settimello punti necessari per mantenere la categoria. Ha vinto il Dicomano, bravo a non sbagliare l’approccio. Il gol iniziale di Bertini ha facilitato il compito alla squadra di Governi, nella ripresa il gol di Nardoni metteva la salvezza in cassaforte.

P. G.