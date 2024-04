Promozione. Dicomano-Settimello sfida top Si gioca la quartultima giornata della stagione con scontri diretti cruciali. In Girone A Dicomano affronta Settimello, mentre in Girone B l'Atl. Piombino sfida la Sestese. In Girone C l'Affrico cerca punti per la promozione contro l'Antella 99.