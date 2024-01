Promozione - Domani le altre gare. Un derby servito come antipasto. Il Faenza, secondo, riceve il Classe

Dopo la sosta natalizia, il campionato di Promozione riprende nel weekend con le gare della prima di ritorno. Si comincia oggi, nel girone D, con un anticipo di grandissimo interesse. Al ‘Neri’ di Faenza – fischio d’inizio alle 15 – si gioca infatti il derby fra i manfredi, secondi della classe a quota 36, a -1 dalla capolista Sampierana, e il Classe, che è in serie utile da 5 turni e che viaggia al 7° posto con 26 punti, a -3 dalla zona playoff. All’andata finì 4-0 per il Faenza con doppietta di Gabrielli, e reti di Benini e Pezzi nella ripresa. Nella storia dei confronti diretti, il Faenza conduce con 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Domani, alle 14.30, si giocano tutte le altre sfide. La partita di cartello è San Pietro in Vincoli-Forlimpopoli, che mette in palio punti pesantissimi per la zona playoff. I padroni di casa, quinti a quota 28, hanno chiuso l’andata in frenata (2 ko nelle ultime 4 giornate), ma vantano la miglior difesa con appena 15 reti al passivo. Gli ospiti, con 29 punti, sono un gradino più in alto e, anche in difesa, hanno incassato un solo gol in più. All’andata, lo Spiv piazzò il colpaccio esterno grazie alle reti di Santucci e Ndiaye. Un compito difficile, ma non impossibile, attende la Del Duca Grama a San Piero in Bagno sul sintetico della capolista. Gli ospiti, che viaggiano al 9° posto a quota 23, con 4 punti di margine sulla zona playout, hanno comunque le carte in regola per impensierire la prima della classe, come già successo all’andata, quando, allo ‘Sbrighi’, finì 1-1. Punti importanti per la salvezza sono in palio invece al ‘Dalmonte’ di Cotignola, dov’è in arrivo il Bakia Cesenatico. I padroni di casa sono al terzultimo posto a quota 14, in zona playout, con 3 punti di margine sulla retrocessione.

Restano i problemi in difesa (29 reti, 2° peggior difesa) e quelli in attacco (15 reti, 2° peggior reparto avanzato), ma la rimonta è fattibile. Rimonta che invece sembra più complicata per il Cervia, ultimo, a -7 dalla zona playout, con un fardello di 44 reti al passivo. I gialloblù, che hanno conquistato 1 punto nelle ultime 13 giornate, ospitano il Misano, 9° in classifica con 23 punti. All’andata il Cervia vinse clamorosamente 6-2 con l’exploit di Tommaso Zavatta, autore di tutte le reti. Nel girone C, il Solarolo 2° della classe, ma a -10 dalla capolista Osteria Grande, è di scena sul sintetico del ‘Felsina’ di Bologna, ospite del Fossolo, fanalino di coda con 7 punti. I padroni di casa hanno chiuso l’andata con 6 ko di fila. All’andata il Solarolo vinse 4-1. Al ‘Bolognini’ invece, lo Sparta Castelbolognese, 11° con 20 punti, ma comunque reduce da 4 risultati utili consecutivi, ospita il Consadolo, 6° a quota 27. All’andata, Battiloro e Gassi firmarono il colpaccio esterno.