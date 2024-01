Promozione: doveva essere l’anticipo della 17ª giornata (ultima d’andata). Il maltempo “aiuta“ il Viareggio. Rinviata la partita col Casalguidi

Anno nuovo, problemi (d’infermeria) vecchi. Ma a fermare il Viareggio è l’allerta meteo. Così l’incontro in programma oggi pomeriggio sul terreno del Casalguidi è stato rinviato a mercoledì prossimo 10 gennaio alle ore 14.30. Un rinvio che, forse, potrebbe essere un vantaggio per le Zebre. A ieri sera, infatti, non si era arrestata l’emorragia di infortunati. Se fossero scesi in campo oggi nell’anticipo dell’Epifania valido per la 17ª giornata (ultima d’andata) di Promozione sul campo del Casalguidi il tecnico delle zebre Stefano Santini avrebbe dovuto giocoforza inventarsi qualcosa. A partire da un cambio modulo parziale ricorrendo a un inedito 4-4-2 e sfruttando la gamba del jolly Belluomini e del mancino Benedetti sulle corsie come esterni alti. Altrimenti in caso di insistenza sul collaudato schema “a rombo“ ecco che nel 4-3-1-2 può avanzare Minichino in trequarti e sennò o forzare i tempi di rientro dal primo minuto del ristabilito (ma non al 100%) Pizza come mediano davanti alla difesa o alzare a centrocampo qualcuno dei difensori (già quasi certo che lo farà intanto il duttile 2004 Sapienza, che è diffidato). L’abbondanza c’è nelle retrovie dove è rientrato dalla squalifica di un turno il centrale Benedini.

Bollettino di guerra. Il fantasista Stefano Marinai si è (ri)fermato in settimana, stavolta per un problema al polpaccio. Il jolly offensivo Scaranna ha la febbre e difficilmente sarebbe potuto scendere in campo oggi. Così, alla fine il rinvio per maltempo, potrebbe consetire a mister Santini di recuperare sia Fazzini che Chicchiarelli.

Pizza ha fatto ieri l’altro il primo allenamento in gruppo e quindi visto il rivio quasi sicuramente mercoledì sarà a disposizione dell’allenatore bianconero: "ci tenevamo ad essere al completo per questa gara su un brutto campo contro un’avversaria forte ed in grande salute" dice Santini.