Promozione: due vittorie di fila, ma Aprili predica calma. Torna l’entusiasmo in casa Pontremolese

Seconda vittoria di fila per la Pontremolese che al debutto interno, nel recupero, ha liquidato la quotata Real Cerretese. Dopo mesi di silenzi, stenti, digiuni e pesanti squalifiche, il presidente Pier Giorgio Aprili è tornato ad avere voglia di pallone… "Si respira un’aria nuova – ha detto al termine della vittoria sui fiorentini – e anche la gente ha un atteggiamento diverso. Pontremoli, la Lunigiana si sta risvegliando. Ma attenzione, ora è importante dare continuità a questi entusiasmi". La squadra ha bisogno anche del pubblico, poco ma sicuro. "Per aiutarci a uscire fuori da una situazione particolare (la penalizzazione, ndr) – continua Aprili – servono anche i... gol della gente, non so se ci siamo capiti. Quando lo stadio è bello, caldo e appassionato come quello di mercoledì contro la Real Cerretese diventiamo più forti e facciamo più paura". Aprili non sta nella pelle, te ne accorgi subito, ma poi frena, capisce che anche per la squadra dopo due vittorie consecutive è consigliabile un profilo basso. "Consentitemi una puntualizzazione – dice il presidente –. Guai se questa attesa diventerà un peso per la squadra, la Pontremolese dovrà giocare senza frenesia e ansie. Adesso c’è da pensare alla prossima partita e prepararla senza tanti assili".

Anche se è presto per emettere giudizi, la squadra piace al tecnico Verdi, al presidente Aprili, all’ex tecnico della promozione in Eccellenza Alberto Ruvo, presente sulle tribune del ’Romiti’, e comincia a piacere anche ai tifosi pontremolesi. E rientra nelle aspettative del direttore tecnico Lecchini, che alla vigilia del match ha scritturato l’ex laterale alto di Carrarese, Entella e Lavagnese Samuele Tampu, classe 2005, ambidestro, che ha già debuttato l’altra sera, a gara in corso. Nello spogliatoio. orchestrato da esperti veterani, ci sono armonia e fiducia, con tanti giovani smaniosi di mettersi in luce. Quella della Pontremolese è una partenza col piede giusto ma, come ha sottolineato Aprili, non devono venire meno umiltà e determinzione.

Enrico Baldini