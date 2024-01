Promozione e Seconda categoria. Il Belvedere senza problemi. Lo Scarlino corsaro all’Elba

Il Belvedere liquida la pratica Invictasauro e vola ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Lo Scarlino torna dall’Elba col pass per i quarti di Coppa Toscana di Seconda categoria. In Promozione, i ragazzi allenati da Nicola Giallini hanno vinto 3-0 sul campo dell’Invictasauro, nel derby tutto grossetano, chiudendo la pratica nel primo tempo. La doppietta di Columbo ed il gol di Guadalupo hanno consentito ai rossoneri di vincere senza problemi.

INVICTASAURO: Speroni, Tavarnesi, Sabbatini, Greco, Savini, Tosoni, Bianchi, Brogelli, Rossetti, Galli, Conti. A disposizione: Nunziatini, Affabile, Tropi, Angelini, Villani, Raito, Paccagnini, Agnelli, Nelli. All. De Masi.

BELVEDERE: Selmi, Pecciarini, Marretti, Fregoli, Ferri, D’Angelo, Harea, Consonni, Tantone, Guadalupo, Columbu. A disposizione: Pini, Blanchard, Ciolli, Zaccariello, Faenzi, Bandini, Folegnani, Barontini, Veronesi. All. Giallini.

Reti: 3’, 38’ Columbu, 20’ Guadalupo.

Successo rotondo, 4-1, invece per lo Scarlino sul campo del Marciana Marina e passaggio ai quarti di finale per il team allenato da Cavaglioni. Doppietta di Palmieri, gol di Liberali e Pyeatrich per un successo tranquillo e rotondo che vale il passaggio del turno per la capolista del girone G di Seconda categoria che può ambire a tutte e due le competizioni.