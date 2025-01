Promozione. "È una gara insidiosa a San Severino per la leader Trodica»

Ecco la presentazione delle gare del girone B di Promozione fatte dall’esperto direttore sportivo Spadoni Giulio, in questa stagione all’Azzurra Colli ma in passato ha lavorato anche a Tolentino, Macerata e Civitanova.

Azzurra Colli-Palmense: "Sfidiamo la seconda della classe che sta facendo benissimo ed è l’unica con l’ambizione di potere dare fastidio alla capolista Trodica. È una gara complicata, ma noi dobbiamo fare punti dopo la sconfitta".

Azzurra Sbt-Corridonia: "Si confrontano formazioni che cercano di stare fuori dalla zona calda, l’Azzurra potrebbe avere un piccolo vantaggio dato dal fattore campo".

Casette Verdini-Sangiorgese: "La Sangiorgese sta dando segnali di ripresa, ma la classifica è complicatissima. Il Casette è una squadra di valore e sulla carta il pronostico è dalla sua parte".

Cluentina-Vigor Montecosaro: "Una partita che sfugge ai pronostici tra una Cluentina in ripresa e una Vigor Montecosaro che è una delle rivelazioni del torneo".

Elpidiense Cascinare-Porto Sant’Elpidio: "Il Porto Sant’Elpidio mi è piaciuto e può contare su individualità di valore, però l’Elpidiense deve fare punti. Sul piano tecnico sono favoriti gli ospiti che dovranno fare attenzione a un avversario che deve muovere la classifica".

Grottammare-Aurora Treia: "Con l’avvento di Nocera è un’Aurora diversa e il Grottammare avrà un ospite complicato".

Montegiorgio-Monticelli: "Monticelli si è rinforzato ed ora è un’altra squadra, si tratta di una partita in cui ci sono in palio punti pesanti per formazioni alla ricerca della salvezza".

Settempeda-Trodica: "Il Trodica ha valori per i quali vincerà il campionato, forse anche in anticipo, ma oggi è atteso da una trasferta difficile perché la Settempeda in casa sa farsi valere".