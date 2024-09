Promozione Esame Margine per la San Marco. La Pontremolese lancia la sfida al Montecatini

A pochi giorni dall’eliminazione dalla Coppa di Promozione, la San Marco Avenza ha subito la possibilità di rifarsi in campionato. I rossoblù oggi saranno impegnati a Margine Coperta contro il Casalguidi che ha anche lui sulle spalle una partita giocata mercoledì. Si tratta del recupero della prima giornata di campionato nel quale i pistoiesi hanno battuto il forte San Giuliano per 2 a 1.

"Affrontiamo una delle compagini più attrezzate del girone – anticipa il ds Gabriele Panizzi – che assieme a Pietrasanta, Pontremolese, Cerretese, Lampo e lo stesso San Giuliano sono tra le papabili alla vittoria finale. Questo per noi, però, non deve essere un alibi ma uno stimolo. Non ci è piaciuto come siamo usciti dalla Coppa. Adesso avremo un solo obiettivo sul quale focalizzarci ovvero il campionato".

La San Marco in settimana ha compiuto un doppio colpo di mercato assicurandosi il terzino sinistro Samuele Scremin e l’attaccante Tito Marabese, al ritorno col maglia dei leoni. Il primo ha già giocato una ventina di minuti in Coppa; il secondo sarà disponibile da oggi. "Marabese è un giocatore che in questa categoria può fare la differenza e spostare gli equilibri e noi lo abbiamo preso proprio per questo". Per il match odierno in attacco il tecnico Marco Cenderelli non avrà a disposizione Donati mentre Raffi, che è rimasto in tribuna a Capezzano contro il Forte dei Marmi, non si è allenato. Non dovesse farcela potrebbe toccare subito a Marabese far coppia in avanti con Bitep. L’altra opzione offensiva rimane Fambrini.

Gianluca Bondielli