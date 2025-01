PROMOZIONE. Faro, solo un pari con il fanalino Junior

E’ stata un’altra giornata dalle mille sorprese quella del girone C di Promozione. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì (che ha visto uscire sconfitte le prime tre della classe), anche ieri le prime quattro non sono riuscite a portare a casa i tre punti. La capolista Mesola è stata fermata sul pari a reti bianche sul campo del Casumaro, la seconda Valsanterno è stata sconfitta 1-0 a Bentivoglio nel big match mentre tra Comacchiese e Valsetta Lagaro è finita 0-0.

Restando nei piani alti della classifica, il Faro Gaggio non è riuscito ad andare oltre l’1-1 casalingo contro il fanalino di coda Junior Corticella e, ad approfittare di tutti questi passi falsi, ci ha pensato la Centese (vittoriosa 2-1 sul campo del Felsina e ora quinta in attesa del recupero tra Faro e Comacchiese di mercoledì). Nelle zone calde il derby tra Trebbo e Atletico Castenaso si è concluso 1-1 mentre Msp e Petroniano hanno centrato due importantissime vittorie salvezza contro Masi Torello (0-1 in trasferta) e Portuense Etrusca (2-1 in casa).