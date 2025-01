Promozione femminile. Le biancorosse salutano la coppa e si rituffano nel campionato

Il Rimini saluta la coppa. Dopo la sosta la prima squadra femminile del club di Piazzale del Popolo che partecipa al campionato di Promozione, si è confrontata con i quarti di finale di Coppa mista femminile. Le biancorosse di mister De Angelis davanti al pubblico di casa hanno lasciato tutto al Besurica di Piacenza. Anche il passaggio del turno. Sei i gol subiti dalla romagnole in una gara che non ha avuto troppa storia. Emiliane in vantaggio dopo appena un giro di lancette con Garbazza. E alla mezz’ora le reti del Besurica erano già tre, dopo i gol di Baffi e Amorum De Sousa. Anche l’inizio della ripresa è stato piuttosto traumatico per il Rimini che dopo cinque minuti ha subito il poker di Baffi. Che si ripete, mettendo a segno la personale tripletta di giornata, anche nel finale, dopo il gol di Sivelli. Ora le biancorosse potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato. Che per il Rimini avrà nuovamente inizio, dopo la sosta natalizia, domenica 2 febbraio quando le romagnole andranno a bussare alla porta del Pgs Smile. Gran parte delle colleghe del Rimini, però, ritorneranno in campo una domenica prima (quindi il 26 gennaio) per disputare i match della terza giornata del girone d’andata. Infatti, le biancorosse sono state le uniche, insieme allo Sporting Scandiano a chiudere già il conto con quella giornata (2-0 per le romagnole). Restano invece in programma Centro Polivalente Limidi-Pgs Smile, Granata-Sammartinese, Hic Sunt Leones-Femminile Riccione squadra B. Giornata di riposo, invece, per il Real Sala Bolognese. Un antipasto, quindi, della prima giornata del girone di ritorno nella quale anche le ragazze biancorosse torneranno protagoniste. Rimini: Blatti, Pozzi, Protti (33’ st Santolini), Mauri, Quercioli, Zazzeroni, Zangheri (8’ st Crinelli), Giusini (1’ st Rosetti), Novembrini (16’ st Buda), Mariotti, Iannotti (29’ st Lazzaretti). A disp.: Angeli, Vicini, Fornari, Spadazzi. All.: A. De Angelis. Besurica Piacenza: Orlando (31’ st Lemrouzi), Grazio (33’ st Chiesa), Tranelli, Baffi, Sivelli, Tranelli, Merli, Di Fresco, Garbazza S., Mainardi, Amourin De Sousa. A disp.: Cervini, Lopez Romero, Garbazza E. I risultati dei quarti di finale: Pgs Smile-Fossolo 76 4-1, Rimini-Besurica Piacenza 0-6, Real Sala Bolognese-Original Celtic Bhoys 1-7, Sammartinese-Reggiana 2-4.