Promozione. Fermignanese griffata Pazzaglia. Che gran rimonta ha fatto il Villa

Subito gioie e dolori alla prima del campionato di Promozione. Gioie a Fermignano, in casa del Vismara, del Tavullia Valfoglia e del Villa San Martino, mezzo sorriso a Gabicce e visi amari a Lunano, S.Orso e a Pergola. Comunque siamo alla prima e c’è il tempo per confermarsi o per riscattarsi. Vittoria in trasferta per la Fermignanese di mister Simone Pazzaglia.

Il 3-0 di Moie è commentato dal dg Silvio Cerpolini: "Siamo contenti per il risultato e soprattutto per la prestazione della prima partita di campionato, anche se ci piace essere equilibrati ed analizzare la gara a 360 gradi. Solo qualche giorno fa dopo la sconfitta casalinga contro il Lunano l’umore era decisamente diverso. Abbiamo giocato una buona gara, contro un team che lo scorso anno è arrivato secondo in campionato e che ha vinto la Coppa Italia, sicuramente frutto di una settimana affrontata nella maniera corretta. Siamo consapevoli di essere una buona squadra che non può adagiarsi, dobbiamo andare sempre al massimo sia a livello fisico che mentale per poter competere con le grandi realtà che ci sono nel nostro girone. Oltre alla favoritissima Jesina ci sono Biagio Nazzaro, Sant’Orso, Gabicce, Marina, Moie, Castelfidardo, Vismara squadre veramente forti. Ora testa a sabato prossimo a Fermignano ore 15,30 contro il Marina di Montemarciano. Un grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto con gran voce dall’inizio alla fine". Vittoria esterna anche per il Vismara allenata da Pierangelo Fulgini: "I ragazzi – sottolinea mister Fulgini – hanno fatto una gran bella prestazione sotto tutti i profili portando a casa i primi tre punti della stagione che ci permettono di continuare a lavorare con ancora più fiducia per migliorare ulteriormente, perché questo è un campionato molto difficile ed equilibrato e dobbiamo farci trovare pronti ad ogni occasione".

Esulta in casa invece il Villa San Martino (3 a 2 contro l’Appignanese). "Abbiamo ribaltato la partita negli ultimi cinque minuti vincendola meritatamente – spiega Luca Bocci diesse del Villa San Martino – creando diverse palle gol sia nel primo che nel secondo tempo. L’unico neo sono stati i dieci minuti finali del primo tempo dove abbiamo perso un po’ la bussola. Questi ragazzi hanno uno spirito incredibile e nelle difficoltà si esaltano. Ora abbiamo due trasferte molto complicate". Il successo del Tavullia Valfoglia è commentato dal dg Andrea Rossi: "Contro la Vigor Castelfidardo la vittoria arrivata sul finale di partita, quando il risultato di pareggio sembrava ormai scritto e sostanzialmente giusto. Tre punti che probabilmente ci hanno premiato oltre i meriti espressi in campo, ma che vanno archiviati immediatamente per concentrarci subito sul prossimo difficile impegno di sabato contro il Barbara. Dobbiamo sistemare qualcosa e recuperare al meglio la condizione fisica di qualche giocatore importante. Siamo solo all’inizio e di tempo c’è ne".

Sant’Orso ko a Marina (2-0), dopo che nei due precedenti campionati i fanesi avevano debuttato con una vittoria. È andata male, nel risultato, anche per la Pergolese sconfitta (di misura) tra proprie mura dal quotato Barbara Monserra e al Lunano che nulla ha potuto contro il Vismara. Pari e patta contro la Biagio Nazzaro per il Gabicce Gradara .

Il tecnico dei rivieraschi Nicola Capobianco ha commentato: "E’ un pareggio beffardo per il modo in cui è maturato, con le due reti subite su una palla inattiva e con una deviazione sfortunata, dopo che ad inizio ripresa vincevamo con due reti di scarto. Il 2-2 è comunque giusto, meglio la mia squadra nel primo tempo e gli avversari nel secondo. Purtroppo nella seconda parte di gara la Biagio Nazzaro, una squadra di grande valore ed esperta alla quale faccio i miei complimenti, ha guadagnato campo e noi ci siamo abbassati invece di rimanere più alti. Voglio, però, vedere il bicchiere mezzo pieno: la prestazione è stata di livello, abbiamo dimostrato di avere la giusta mentalità e se continueremo su questa falsariga potremo toglierci delle soddisfazioni. Il Gabicce Gradara mi è piaciuto". Amedeo Pisciolini