Promozione. Festa Casumaro con Daniel allo scadere

casumaro

1

centese

0

: Saccenti, Pansini (29’st Hidri), Benini, Vinci, Farina, D’Elia, Barbieri, Cresta (22’st Catozzo), Daniel, Slimani (16’st Chinappi), Govoni (36’st Guernelli). A disp: Pancaldi, Amadelli, Bellodi, Bellodi, Sarto, Pencarelli. All. Rambaldi.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquerelli, Aiello, Sassu (21’st Grimandi), Bonvicini, Pirreca (40’st Govoni), Costantini (30’st Perelli), Bonacorsi. A disp: Grandi, D’Aiello, Rossi, Rimondi, Sanci, Grygiel. All. Di Ruocco.

Arbitro: Antonio Leone di Ferrara

Marcatore: 45+4’st Daniel.

Vince all’ultimo tuffo il Casumaro, un derby emozionante fino all’ultimo minuto, sfruttando un contropiede vincente del guizzante Daniel, che ha bruciato sullo scatto la poderosa retroguardia biancoceleste. La vittoria sta larga ai padroni di casa, la Centese nel secondo tempo aveva chiuso i rossoblù (ieri in maglia bianca) nella sua metà campo, ma senza finalizzare. Rispetto al derby con la Portuense la Centese aveva recuperato tutti gli assenti, senza però utilizzare il nuovo acquisto Matteo Rimondi, un talento del 2023 scuola Spal e Cesena. Il Casumaro ha dovuto rinunciare a Correggiari, che si è infortunato nell’ultima partita del 2024 e prima con la nuova maglia. Centese pericolosa già in avvio, al 3’ Aiello da fuori scalda i guanti di Saccenti con un tiro rasoterra dal limite dell’area. Al 12’ la Centese confeziona l’occasione migliore del primo tempo: schema su punizione, Aiello scodella sul secondo palo, dove sbuca Quararelli, da sotto misura non riesce a centrare la porta. Di qui in avanti le due squadre combattono su ogni pallone, ma soprattutto a centrocampo, senza farsi vedere nelle rispettive aree avversarie. Al 3’ della ripresa Daniel, ieri spina nel fianco dei biancocelesti, conquista palla in attacco, entra in area ma non trova il bersaglio da buona posizione. Al 25’ si accende una mischia nell’area casumarese, la difesa respinge corto, raccoglie Garetto che esplode un tiro di controbalzo che sorvola la traversa. Al 39’ ci prova il nuovo entrato Perelli, Saccenti para a terra. Di Ruocco aumenta le bocche da fuoco, inserendo nel finale Govoni per uno spremuto Pirreca, Perelli e Grimandi, che aveva messo in cassaforte il derby a Portomaggiore, ma è il Casumaro che la spunta nel finale. Benini lancia in contropiede Daniel, che si invola nell’area biancoceleste, appena dentro l’area da posizione defilata trova il pallonetto che si insacca.

Franco Vanini