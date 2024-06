Promozione. Fiesole, disegnato l’assetto tecnico biancoverde: i nomi

Il Fiesole del presidente Vito Frijia e del vice Gianluca Calderini si è rimesso in moto. Il direttore generale Stefano Rossi, nel nuovo scacchiere, ha inserito delle new entry importanti per garantire un sostegno maggiore con l’obiettivo puntato sempre in alto, mirando ai play off. "Oltre alla mia riconferma personale nel ruolo di direttore generale del Fiesole – spiega Stefano Rossi – sono entrati a far parte dell’area tecnica Samuele Rossi in qualità di responsabile della prima squadra e Juniores, mentre Gianmarco Tricarico sarà il nuovo direttore sportivo e Francesco Martongelli ricoprirà il ruolo di responsabile tecnico". Ancora massima fiducia all’allenatore Selvaggio? "Siamo soddisfatti per aver ricevuto da Rosario Selvaggio la piena disponibilità di restare con noi anche la prossima stagione. Ripartiamo con lui per continuare il grande lavoro svolto fin qui positivamente con grandi risultati". Che Fiesole vedremo nella prossima stagione?

"Ripartiremo dal gruppo storico che ha reso grande la squadra in campo che nello spogliatoio; lo zoccolo duro formato da Fantechi, Meini, Mariotti, Labardi e Gigli, con l’inserimento in ogni reparto con alcuni elementi importanti per far lievitare il tasso tecnico della squadra; più qualche giovane da far crescere. La tifoseria attorno al Fiesole sta crescendo: di conseguenza anche il livello tecnico della squadra dovrà salire. Siamo ottimisti".

Giovanni Puleri