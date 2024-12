Promozione. Finisce a reti bianche per il Castelfiorentino

Invictasauro

0

Castelfiorentino United

0

INVICTA SAURO: Nunziatini, Agnelli, Sabbatini, Tropi, Savini (82’ Arrigucci), Cargioli, Zarone, Brogelli, Generali, Angelini (82’ Paccagnini), Marruccia (62’ Generali). All: Pedone

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Petri (66’ Leoncini), Sebastiano, Guasti, Pisaneschi, Mancini, Nidiaci, Bagnoli, Fontanelli (78’ Mori), Chiti, Mhilli. All: Bartalucci

Arbitro: Lambardi di Piombino

GROSSETO – Finisce a reti bianche la trasferta maremmana del Castelfiorentino United, che deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria lontano dal Neri. Su un campo difficile e abbastanza allentato per la pioggia degli ultimi giorni, la partita non regala grandi emozioni con il risultato di parità che alla fine rispecchia abbastanza bene quanto visto nell’arco dei novanta minuti. Nelle fila valdelsane esordio per il ‘cavallo di ritorno’ Mhilli, arrivato in questa finestra di mercato invernale dalla Lastrigiana.