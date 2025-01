Promozione: Forte, sfida delicata in casa della Cerretese. È la domenica della verità per il Pietrasanta

È la domenica della verità in Promozione dove il calendario della terza giornata di ritorno può già decidere almeno una “fettina“ di questo campionato dato che ci sono in programma lo scontro diretto al vertice San Giuliano-Pietrasanta (seconda contro prima, separate da 2 punti) e anche Real Cerretese-Forte dei Marmi (con gli squali in piena lotta playoff che possono fare lo scherzetto all’altra seconda della classe). Conoscendo i nomi dei rispettivi quattro attacchi... i gol non dovrebbero mancare. Ma sarà il campo a dirlo.

Qui Pietrasanta. Partita fra le due squadre più forti del campionato. Nei 2 precedenti stagionali il Pietrasanta ha sempre perso (ma immeritatamente) col San Giuliano, ora pure rinforzatosi davanti con Brega (autore subito di 2 gol in 2 partite!). ’Beppe’ Della Bona ha sempre le solite assenze: Da Prato, Laurini (che però sarà in panchina), Mattiello e Bertozzi cui si aggiunge il 2005 Cosentino. Al “Bui“ arbitra Federico Lorenzi di Pistoia, con assistenti Samuele Michele Scellato di Prato e Fabio Nesi di Pistoia. Nei nerazzurri avversari tanti i top-player: da Giacobbe a Carani, da Niccolai a Doveri, da Di Paola a Riccardo Benedetti. Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 2 Bartoli (2005), 3 Terigi, 5 Laucci; 7 Szabo, 6 Aquilante, 4 S. Ceciarini (C), 10 Biagini, 8 Della Pina; 9 Bruzzi, 11 Remedi.

Qui Forte dei Marmi. Luca Cagnoni (che sconta la penultima domenica della squalifica a tempo) ritrova Rodriguez dalla squalifica. Sarà dei convocati anche Giacomo Tedeschi che è appena rientrato dal viaggio di nozze. Ancora out capitan Lossi. Il 2005 Gentile non è al meglio. L’uomo più in forma è bomber Maggi (7 gol nelle ultime 5 gare in cui ha sempre segnato). Oggi al “Palatresi“ di Cerreto Guidi (occhio al tridente Fedi-Melani-Bouhafa) terna con il fischietto rosa Margherita Calvani di Prato ed i guardalinee pisani Fabio Marino e Giacomo Di Legge.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Credendino, 5 F. Sodini, 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (2007); 4 Del Soldato, 8 Papi; 7 N. Sodini, 10 Rodriguez, 11 Bresciani; 9 Maggi (C).