Promozione. Fra Casalguidi e Real Cerretese finisce senza reti. Gli empolesi rimandano il salto in Eccellenza

Casalguidi 0 Real Cerretese 0

CASALGUIDI: Giuntini, Taddei, Menichetti, Zoppi, Cappellini, Massaro, Sellaroli, Bonfanti Al. (39’ st Puccianti), Mallardo, Paccagnini (46’ st Bezzini), Bonfanti An. (33’ st Cortonesi). A disp. Discianni, Rossi, Fusco, Muraca, Ceccarelli, Dani. All. Benesperi.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordaga, Fedi (46’ st Pieri), Gargiulo, Melani, Nieri, Monti. A disp. Santini, Tramacere, Novi, Antonini, Lapi, Shahid, Scaranna. All. Petroni.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Finisce 0-0 fra Casalguidi e Real Cerretese. La squadra di Benesperi conserva un punto di vantaggio sul Valdinievole Montecatini, ancora invischiato nella zona playout. Festa per l’Eccellenza rimandata per il Rea che fallisce il primo match point. Poco male perché la festa potrebbe essere soltanto stata rimandata di una settimana, o addirittura meno. Se il San Giuliano, secondo in classifica a meno otto con ancora due giornate da giocare, non dovesse infatti vincere il recupero di mercoledì prossimo a Forte dei Marmi, i ‘medicei’ avrebbero matematicamente vinto il girone A di Promozione ancora prima di scendere in campo domenica prossima al Palatresi contro il Monsummano. Se invece il San Giuliano dovesse portare a casa i tre punti dalla trasferta versiliese, allora i ragazzi di mister Petroni dovranno vincere il derby tra sette giorni per assicurarsi il salto di categoria o, comunque fare lo stesso risultato del San Giuliano.

"Una partita equilibrata, che avremmo forse potuto vincere. Ad ogni modo prendiamo questo punto e ci focalizzeremo sulle ultime sfide". Mister Benesperi ha così commentatolo 0-0 finale. Con la stagione agli sgoccioli, è ad ogni modo tempo di guardare oltre e prepararsi alla prossima sfida sull’asse Piana-Valdinievole: Ceccarelli e compagni restano undicesimo nel girone A con 30 punti, mantenendo come detto un punto di vantaggio sul Montecatini che occupa l’ultima piazza che conduce agli spareggi-salvezza. Affronteranno nel prossimo turno una Larcianese ancora in corsa per i piani alti e quindi determinata a dare il 110%.

Giovanni Fiorentino