Promozione Frugesport, difesa da incubo

Nel weekend alle porte, il campionato di Promozione manda in scena le gare dell’ottava giornata di andata. Si comincia dopodomani, alle 15, al ‘Mambelli’ di Fruges, con l’anticipo Frugesport-Forlimpopoli. I padroni di casa, penultimi a quota 3, sono al primo campionato di Promozione della propria storia, e stanno pagando lo scotto del salto di categoria. Sul groppone pesano 6 ko su 7 che hanno messo a nudo qualche problema nella fase difensiva, visto che, con 20 reti al passivo, la retroguardia è già la peggiore del girone D, così come l’attacco, con appena 3 reti. La formazione di mister Niccolini è al momento rimasta a galla grazie al successo sulla Sparta Castel Bolognese nella prosecuzione del match sospeso alla seconda giornata. Anche il Forlimpopoli, 12° a quota 8, non se la passa benissimo. Dopo un avvio promettente (2 vittorie di fila), gli artusiani si sono bloccati, pareggiando le due gare successive e perdendo le altre 3, peraltro con un solo gol all’attivo. La Frugesport ha dunque una buona occasione per cominciare a fare punti e risalire la china per puntare alla salvezza diretta.

Domenica, alle 15.30, si giocano le altre gare. Il campo principale è lo ‘Spazzoli’ di Fratta Terme, dov’è di scena il Cervia United. Di fronte, entrambe a quota 14, si ritroveranno due delle quattro inseguitrici della capolista Misano, che guida la classifica con 15 punti. È senza dubbio la sfida più interessante della giornata. Il Cervia, che ha incassato appena 5 gol (di cui uno solo nelle ultime 4 giornate), è reduce dal pareggio-beffa 1-1 contro il Verucchio, maturato al 93’ su rigore. L’epilogo ha negato la vetta solitaria alla squadra di mister Montanari. I termali invece sono reduci da un pesante ko esterno (3-0) a Santarcangelo, ma possono contare sul capocannoniere del girone, Spadaro che, con 6 reti di cui 3 su rigore, divide lo scettro con Andalò del Classe, Fedeli della Savignanese, Davide Placci della Sparta Castel Bolognese e Sorrentino del Santarcangelo.

Altra partita dagli alti contenuti è quella in programma a Classe dove, l’undici di mister Polidori, reduce dal ko di Misano sul campo della prima, ospita il Santarcangelo, vice capolista e candidata alla promozione. I ravennati sono invece in agguato al 10° posto con 10 punti. Con l’obiettivo di uscire dalla zona playout, sono invece San Pietro in Vincoli (14° con 7 punti) e Sparta Castel Bolognese (15° con 6 punti). Lo Spiv, in arrivo dal colpo corsaro di Bellaria, tenterà – fra le mura amiche – di fare lo sgambetto al Misano, che guarda tutti dall’alto; mentre i castellani, reduci dal pareggio interno contro il fanalino di coda Edelweiss, si metteranno in viaggio con destinazione Villa Verucchio.