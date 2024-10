Promozione. GabicceGradara, altro acquisto. Ecco l’attaccante esterno Marcucci

Dopo i difensori Paolino Mercurio e Jonathan Guilhherme Altoe Maciel, entrambi classe 1988, il Gabicce Gradara ieri ha ufficializzato Lorenzo Marcucci (foto con il diesse Magi), attaccante esterno classe 2003. Cresciuto nel settore giovanile nella Vigor Senigallia, con la prima squadra ha vinto il campionato di Eccellenza segnando un paio di reti, ritagliandosi un buono spazio e venendo riconfermato nella stagione successiva in serie D, sempre come under con diverse presenze a partita in corso. Nella stagione scorsa ha militato in Eccellenza nella Jesina. Lorenzo è studente di Scienze Motorie all’Università di Urbino. "Vengo al Gabicce Gradara con molto entusiasmo – ha sottolineato Marcicci – mi cimento in una categoria che non conosco, in una piazza nuova e in una squadra che vuole fare bene. Non vedo l’ora di mettermi alla prova. Ho parlato con il desse Magi e mister Capobianco, le sensazioni sono positive. Ho svolto la preparazione con il Castelfidardo, club di serie D. Poi mi sono aggregato al nuovo Fano nel momento in cui pareva che la società potesse essere ammessa in Promozione. Ora si è presentata questa opportunità e voglio sfruttarla al meglio. Ringrazio la società per avermela concessa. Sono allenato, ma devo recuperare il ritmo partita".

am. pi.