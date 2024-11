Promozione. Gherlinzoni, gioia liberatoria: sorride la Comacchiese

comacchiese

COMACCHIESE: Farinelli, Centonze K., Ferri, Gordini, Temporin, Felloni, Taroni (78’ Luciani), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Tavolieri (68’ Elshazly). Allenatore: Candeloro.

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Querzoli (78’ Giorni), Danieli, Ruggeri, Marchi, Lambertini, Grassi, Capito, Di Marcello, Cinti (63’ Gualandi), Sandri (87’ Capizzi). Allenatore: Curcelli.

Marcatori: 91’Gherlinzoni.

Note: ammoniti per la Comacchiese Centonze K., Gordini; per il Corticella Cinti, Garoia, Grassi, Caputo. Espulso: 56’ Ruggeri.

La Comacchiese, dopo il pari col Felsina, torna alla vittoria al "Raibosola" col Corticella, un successo tanto sudato, arrivato solo al 91’, quanto importante che proietta i lagunari a un solo punto dalla seconda piazza e a tre dalla vetta, data la concomitante sconfitta del Mesola. Le prime fasi dell’incontro sono caratterizzate da una Comacchiese aggressiva, ma le cui incursioni non impensieriscono particolarmente la difesa avversaria. Poco dopo la mezz’ora i padroni di casa hanno alcune occasioni in serie degne di nota per trovare il vantaggio: al 35’ bel cross di Gherlinzoni (nella foto) da sinistra, testa in area sotto porta di Noschese, Garoia respinge come può e sulla sfera si avventa Cenronze K. che da posizione defilata riesce a conquistare solo un calcio d’angolo. In conseguenza del quale Temporin, ancora di testa, colpisce la traversa. Nella ripresa, al 48’, la prima occasione pericolosa è di marca ospite: azione insistita nei pressi dell’area, Cinti calibra un cross in area per il colpo di testa di Di Marcello che non sortisce effetti. Al 56’ arriva l’espulsione di Ruggeri con la conseguente inferiorità numerica del Corticella. I lagunari si fanno allora più insistenti, al 68’ occasionissima con Tavolieri che però cade quando si trova in ottima posizione da solo davanti a Garoia. La rete arriva solo al 91’, con Gherlinzoni che approfitta di una mischia in area per trovare il pertugio giusto.

Cinzia Boccaccini