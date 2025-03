Promozione - Girone "A». Il Marginone ora vede il baratro

Cubino 2 Marginone 0

CUBINO: Allegranti, Azzolina (22’ st Somigli), Cocca, Maresca, Pelhuri, Gabbrielli, Bussotti (11’ st Fabbrini), Mecatti (34’ st Leggiero), Chiesi (18’ st Marzoli), Tacchi (28’ st Sammichelli), Paggetti. (A disp.: Lutzu, Gelli, Conti, Malizia). All.: Bonciani.

MARGINONE: Morini, Rotunno (39’ st Ristori), Casali, Conte, Lavorini, Ratti (13’ st Papagna), Cortesi, Cesaretti (9’ st Del Magro), Carlini, Ricci (39’ st Del Pistoia), Venturini. (A disp.: Bolognesi, Puccini, Sheta, L. Mangiò, G. Mangiò). All.: Tommei.

Arbitro: Venuti del Valdarno.

Reti: 23’ st e 35’ st Chiesi.

FIRENZE - Arriva la sedicesima sconfitta per il Marginone, questa volta sul campo del Cubino, formazione di centro classifica che non ha più niente da chiedere a questo campionato. Gli arancioneri, invece, sono alle prese con una situazione che rischia di diventare ancora più preoccupante, dato che a due giornate dalla fine la "forbice" è a solo ad un punto. Ovvero Valdinievole Montecatini (che ha battuto di misura nello scontro diretto il fanalino di coda Viaccia) si trova a 29, mentre la squadra di Tommei è a 20 e la "forbice" scatta nel caso di dieci o più punti di distacco. Tornando alla gara, il Marginone non è riuscito conquistare tre punti fondamentali.

Nel primo tempo scarse emozioni. Nella ripresa il Cubino passa in vantaggio al 23’ con Chiesi e, poco dopo, raddoppia con lo stesso centravanti. Nonostante il Marginone provi con tutte le forze a cercare di rientrare in partita, alla fine arriva questa ennesima sconfitta.

Domenica prossima, al "Tei", ci sarà la sfida contro il Pietrasanta: un derby che si preannuncia molto difficile. Il campionato si concluderà con l’ultima trasferta della stagione sul campo del Casalguidi; poi, forse, si potrà parlare di play-out.

Alessia Lombardi