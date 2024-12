Promozione - Girone "A». Il Marginone concede il bis

Marginone

MARGINONE: Morini, Sheta, Lavorini, Bandoni, Puccini, Ricci (35’ pt Lencioni), Carlini, Venturini (23’ st Battistoni), Casali (38’ st Rotunno), Cortesi (45’ st Carmignani), Del Magro (25’ st Papagna). (A disp.: Bolognesi, Conte, Viscio, Del Pistoia). All.: Moretti.

CUBINO: Allegranti, Cocca, Gelli (21’ st Pelhuri), Somigli (20’ st Tacchi), Fabbrini, Gabbrielli, Bussotti, Conti (20’ st Chiesi), Maresca (26’ st Cantini), Marzoli, Paggetti. (A disp.: Lutzu, Sammiccheli, Aragoni, Malizia, Leggiero). All.: Bonciani.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 36’ pt Cortesi, 24’ st Battistoni, 33’ st Chiesi.

MARGINONE - Il Marginone conquista la seconda vittoria consecutiva. I ragazzi di Moretti, così, si avvicinano al San Marco Avenza e si lasciano dietro Viaccia, ultimo, Intercomunale Monsummano e Firenze Ovest, rispettivamente penultimo e terz’ultimo.

Marginone in vantaggio al 36’ con un bel gol di Cortesi che riesce a sbloccare dopo diverse occasioni. Nellla ripresa il raddoppio di Battistoni al 24’. Il Cubino prova a riaprire al 33’ con Chiesi, da poco entrato. Ma i padroni di casa rimangono in partita e riescono a portare in fondo questa vittoria importantissima. Mercoledì ci sarà la Coppa Italia contro il Valdinievole Montecatini; domenica campionato contro la capolista Pietrasanta.

Alessia Lombardi