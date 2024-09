Promozione, girone A. L’allenatore Cantatore suona la carica:: "L’Appignanese vuole stupire»

"Non trova d’accordo me e la società essere stati inseriti nel girone A di Promozione, ma non vogliamo piangerci addosso cercando alibi. Anzi, vogliamo provare a stupire in un campionato in cui ci sono numerosi team di livello". È quanto dice Francesco Cantatore, tecnico dell’Appignanese, leggendo il calendario. "Ci aspetta – aggiunge – un anno pieno di sacrifici, ma che potrebbe riservarci sorprese". L’Appignanese è reduce dalla salvezza dello scorso anno, ora dopo aver confermato la maggior parte dell’ossatura principale della squadra non si pone limiti per il prossimo campionato. "Io e i ragazzi – dice – siamo curiosi di confrontarci con formazioni mai affrontate prima, arricchendo il nostro bagaglio di esperienze e portando in campo un gioco simile a quello proposto dal mio arrivo ma con accorgimenti tattici assolutamente importanti". Per l’Appignanese sta per iniziare un campionato ricco di insidie con avversari molto preparati, il debutto ci sarà l’8 settembre a Pesaro in casa del Villa San Martino, la settimana successiva l’esordio inbterno con il Moie Vallesina.

Marco Natalini