Promozione - Girone "A»: l’anticipo. Marginone non va oltre il pari con il Montecatini. Cortesi colpisce una traversa nel secondo tempo

Marginone

0

Vald. Montecatini

0

MARGINONE: Morini, Puccini (34’ st L. Mangiò), Casali, Lavorini, Conte, Bandoni, Carlini, Cesaretti (25’ st Ricci), Cortesi, Del Magro (18’ pt Papagna), Bellandi (40’ st Sheta). (A disp.: Carmignani, G. Mangiò, Ratti, Del Pistoia, Rotunno). All.: Tommei.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Isola (32’ st Conti), Mustequja (25’ st Fazzi), Fioretti, Torracchi, Fanti, Minardi, Rossi (25’ st Rugiati), Rosati, Shiqeri (25’ st Pagnini). (A disp.: Agozzino, Coselli, Calvani, Lazzari, Attinasi). All.: Fabbri.

Arbitro: Corti di Prato.

MARGINONE - Lo scontro diretto tra Marginone e Valdinievole Montecatini finisce in parità a reti bianche. Un punto che non accontenta nessuno, ma che è giusto per quello che hanno fatto vedere entrambe le formazioni che rimangono, comunque, nella zona calda della classifica. Il Marginone ha dovuto fare a meno quasi subito di Del Magro, costretto al cambio per infortunio: al suo posto Papagna. Il primo tempo termina in parità, senza grandi occasioni per entrambe.

Nella ripresa i padroni di casa hanno una bella occasione con Cortesi che, però, centra la traversa. Ed il match, in pratica, si chiude qui. I ragazzi di Tommei, in piena emergenza, per i numerosi infortuni, conquistano un punto che serve per il morale, ma poco per la classifica. E, domenica prossima, ci sarà un’altra sfida casalinga, al "Tei", contro il Lampo Meridien: un’altra gara importassima, visto che anche i pistoiesi sono nella zona bassa della graduatoria.

Alessia Lombardi