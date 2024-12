Promozione - Girone "A". Marginone, sconfitta pesante. La via della salvezza si complica

Marginone

1

Int. Monsummano

3

MARGINONE: Morini, Rotunno (30’ st L. Mangò), Sheta (18’ st Papagna), Lavorini, Bandoni, Bellandi (30’ st Ratti), Ricci, Casali (34’ pt Puccini), Carlini, (1’ st G. Mangiò), Cortesi, Del Magro. (A disp.: Bolognesi, Del Pistoia, Conte). All.: Moretti.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Saquella (1’ st Natali), Agnorelli, Dal Poggetto, Gemignani, Vitiello, Robusto, Moncini, Guarisa (30’ st Citti), Maiorana, Lanzilli (15’ st Goti). (A disp.: Pecchia, Alessiani, Drca, Gabadoni, Perilli, Bonciolini). All.: Scintu.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 10’ st e 38’ st Maiorana; 16’ st Guarisa; 33’ st Papagna.

LUCCA - Nello scontro diretto il Marginone esce sconfitto, dopo aver giocato una buona gara, soprattutto nel primo tempo. I ragazzi di Moretti nella prima frazione riescono a creare buone occasioni con Cortesi, Sheta e Del Magro, ma non riescono a battere Grasso. Nella ripresa, però, il Marginone deve fare a meno di due pedine importanti, Carlini e Casali, costretti ad uscire per guai muscolari e la loro assenza si è fatta sentire. Il Monsummano riesce a passare in vantaggio grazie alla rete di Maiorana. Gli ospiti ne approfittano e, al 16’, raddoppiano con Guarisa. Il Marginone non ci sta e, al 33’, riesce ad accorciare le distanze con Papagna, bravo a saltare l’uomo e, dal limite dell’area di rigore, a a piazzare la palla nell’angolino della porta difesa da Grasso che non può fare niente. I ragazzi di Moretti, a questo punto, ci credono e provano a cercare il pareggio. Ma, al 38’, arriva la rete che chiude definitivamente i conti di nuovo con Maiorana che mette a segno la sua doppietta di giornata.

Una sconfitta che brucia, soprattutto per come è maturata, contro una diretta concorrente per la salvezza che, grazie a questi tre punti, si avvicina al Marginone che rimane fermo al quart’ultimo posto, con 14 punti, insieme al Firenze Ovest, prossimo avversario alla ripresa del campionato, domenica 5 gennaio, in un altro scontro fondamentale dove è assolutamente vietato sbagliare, visto che inizierà anche il girone di ritorno ed i punti lasciati per strada potrebbero essere davvero pesanti alla fine.

Alessia Lombardi