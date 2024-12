Promozione - Girone "A». Marginone con l’Intercomunale. Moretti: "Sfida diretta da vincere»

Ultima gara dell’anno per il Marginone (e primo match del girone di ritorno) che gioca, domani, nuovamente in casa, con l’Intercomunale Monsummano. Una gara molto importante per i ragazzi di Moretti che si troveranno di fronte una diretta concorrente per la salvezza ed hanno, per questo, l’obiettivo di portare a casa un successo.

"E’ inutile negare – ha commentato Moretti – che, per noi, sarà una delle gare più importanti di questa stagione. Uno scontro diretto contro una delle formazioni che, come noi, sta cercando di portare a casa punti pesanti per la classifica. Loro sono dietro a noi e diciamo che questa sfida sarà fondamentale se vogliono provare a rimanere agganciati al treno della salvezza e, per questo motivo, faranno di tutto per metterci in difficoltà. Dal canto nostro sappiamo l’importanza di questo appuntamento e non vogliamo assolutamente sbagliare. Sarà una sfida molto agguerrita, dove dovremo cercare di rimanere attenti e lucidi, facendo vedere le buone cose che sappiamo fare".

"Vogliamo chiudere questo anno – ha concluso il trainer – nel migliore dei modi e, quindi, vogliamo portare a casa i tre punti, perché significherebbe anche mettere altro terreno tra noi e l’Intercomunale Monsummano che ci sta dietro ed avvicinarci a chi ci sta davanti. Dovremo fare i conti con due assenze, Venturini e Carmignani, quest’ultimo per squalifica; ma, per il resto, l’intera “rosa” è a disposizione. Ho visto i ragazzi allenarsi molto bene e sono certo che faranno di tutto per farsi un bel regalo di Natale".

A. Lombardi