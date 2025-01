Promozione - Girone "A»: parla il "ds». Guerrisi: "Il Marginone lotterà con la Lunigiana»

Dopo il terremoto in settimana sulla panchina del Marginone, con l’esonero di Paolo Moretti ed il subentro di Igor Tommei, la formazione arancionera affronta, questo pomeriggio, alle 15, in casa la Lunigiana Potremolese. Il Marginone arriva dalla sconfitta di misura sul campo della Real Cerretese, una battuta d’arresto assolutamente immeritata, visto che i lucchesi hanno centrato anche una traversa con Cortesi.

Sarà necessario, quindi, voltare alquanto prima pagina, per cercare di conquistare punti pesanti per la classifica, ma, soprattutto, per la lotta salvezza, dove ancora tutto è possibile. Attualmente la classifica vede il Marginone fermo al quart’ultimo posto, con 17 punti, a sole quattro lunghezze di distacco dalla coppia Lampo Meridien-Valdinievole Montecatini. Dietro, a due punti di distacco, troviamo il Firenze Ovest e, a quattro, l’Intercomunale Monsummano, penultima.

La Lunigiana Pontremolese ha obiettivi diversi e sta lottando per entrare nella zona play-off; per questo motivo la sfida di oggi avrà un doppio valore.

"E’ una partita difficile – ha commentato il direttore sportivo Carmelo Guerrisi – , contro una squadra ben organizzata. Tralasciando il discorso della penalizzazione di dieci punti che, se non l’avessero, sarebbero nelle prime posizioni della classifica, sarà una sfida che andrà interpretata nel migliore dei modi e sono certo che i ragazzi lo faranno".

"Cercheremo di affrontare questa gara – afferma ancora Guerrisi – come abbiamo sempre fatto, con grinta e la giusta cattiveria. Nonostante tutto, c’è grande entusiasmo, anche alla luce delle buone prestazioni che i ragazzi stanno facendo. E sono certo che, come sempre, daranno il massimo".

Alessia Lombardi