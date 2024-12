Promozione. Goleada del Classe a Fruges. Blitz del Cervia

Oltre alla nuova capolista (Santarcangelo), la quindicesima giornata nel girone D del campionato di Promozione, ha fatto registrare in particolare la goleada del Classe a Fruges. La formazione di mister Polidori ha infatti steso 5-0 i padroni di casa della Frugesport, sempre penultimi della classe a quota 6, ora con 6 punti di ritardo dalla zona playout. Il Classe ha sbloccato subito il risultato, poi ha dilagato, mandando a segno cinque giocatori diversi: 3’ del primo tempo Santarelli, 25’ Savini; 5’ della ripresa Scoglio, 16’ Andreani, 43’ Nicoli. Questo successo ha permesso ai biancorossi di restare aggrappati al 7° posto con 24 punti, a -3 dalla zona playoff. Inoltre il Classe (un gol incassato nelle ultime 4 giornate) si sta mettendo in luce per la fase difensiva, avendo subito complessivamente solo 13 reti, performance che vale la quarta miglior retroguardia del girone. Buone notizie arrivano anche dal Cervia United che, con la doppietta di Angeli nel 1° tempo (20’ e 39’), ha espugnato Forlimpopoli, conquistando la seconda vittoria consecutiva e conservando la settima posizione in condominio col Classe. L’impresa di giornata è tuttavia quella firmata dal San Pietro in Vincoli che, grazie alla prima rete stagionale firmata da Della Malva a metà del primo tempo (24’), ha sovvertito il pronostico, espugnando Riccione, al cospetto della quinta forza del campionato, tra l’altro imbattuto fra le mura amiche e reduce da 5 vittorie consecutive.

I tre punti corsari del ‘Nicoletti’, oltre a ridare morale alla truppa, hanno permesso alla formazione di mister Del Mastio di allontanarsi sensibilmente dalla zona calda. Lo Spiv, che doveva riscattare i due precedenti passi falsi con Frugesport e Bakia Cesenatico, ha infatti consolidato sensibilmente il 10° posto a quota 20 punti, con ben 8 lunghezze di margine sulla zona playout. È stata una domenica positiva anche per lo Sparta Castel Bolognese, che è riuscito a tornare con un punto (1-1) dalla trasferta di Savignano sul Rubicone.

I castellani erano andati sotto alla fine del primo tempo sul rigore trasformato dal capocannoniere del girone Fedeli (43’). La tenacia dei rossoblù è stata premiata nella ripresa col primo centro stagionale di Sabbioni, siglato al 34’. La classifica dello Sparta, che è in serie utile da 3 turni, è ancora deficitaria (14° posto a quota 12, in piena zona playout, a -3 dalla zona salvezza), ma il morale è quantomeno risollevato. La classifica marcatori: 9 reti Collini (Bakia Cesenatico), Fedeli (Savignanese), Spadaro (Fratta Terme); 8 reti Longobardi (Diegaro), Sorrentino (Santarcangelo); 7 reti Andalò (Classe), Gravina (Misano); 6 reti Cremonini (Riccione), Pasolini (Cervia), Placci (Sparta), Scoglio (Classe), Traini (Misano).