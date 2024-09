"Promozione grandi firme"

Sette vittorie su otto gare hanno caratterizzato la prima giornata del campionato di Promozione che annovera nel raggruppamento del girone A ben 8 provinciali. Davide Sartini (53 anni) allenatore di lungo corso (attualmente fermo ai box) ed ex Atletico Mondolfo Marotta, Real Metauro (in Promozione), Tavernelle (Prima Categoria) e dell’Urbania (in Eccellenza) così commenta la partenza del torneo: "Penso che negli ultimi anni il campionato di promozione si è alzato come livello tecnico. Questo è dovuto soprattutto alle squadre che negli anni sono retrocesse (soprattutto quelle che nella loro storia anno partecipato anche a campionati di serie C vedi Jesina) e per storia e voglia di risalire subito hanno alzato il livello del campionato".

"Vedo – continua Sartini – tante squadre in lotta per i primi posti, soprattutto per le rose a disposizione degli allenatori. Mi permetto di fare dei nomi di squadre che sicuramente lotteranno per vincere il campionato: Jesina su tutte, la squadra riuscirà con i risultati a riportare i tifosi allo stadio ed in quel momento avrà una forza in più che farà la differenza. Metto sullo stesso piano Biagio Nazzaro e Marina che stanno cercando dallo scorso anno una risalita nella categoria superiore. Poi ci sono tante squadre che secondo me non hanno niente da invidiare alle sopra citate una su tutte la Fermignanese che si è rinforzata con giocatori di categoria superiore e partendo dall’inizio con un allenatore di assoluto livello (Simone Pazzaglia ndr) in questa categoria saprà fare la differenza. Non sarà facile ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno per S.Orso e Pergolese anche se hanno tutto per poterlo fare. Al di là di tanti discorsi faccio fatica a capire quali squadre faranno un campionato di sofferenza perché anche le neo promosse anno rose molto importanti. La prima giornata dice poco a livello di risultati, nessuno si può illudere delle vittorie e nessuno si deve preoccupare delle sconfitte sono tutte ottime squadre e ci vorranno almeno cinque, sei partite per capire quale sarà il loro campionato fino a dicembre, poi con l’apertura del mercato ripartirà un altro torneo e i valori potranno essere ribaltati".

La squadra della settimana. 1)Cominelli (Marina), 2)Zandri (Jesina), 3)Mariotti (Fermignanese) 4) Vitali (S.Orso), 5)Lattanzi (Pergolese), 6)Montanari (Villa San Martino), /)Pagliardini (Lunano) 8) Gagliardini (Appignanese), 9)Vegliò (Tavullia Valfoglia), 10)Cuomo (Gabicce Gradara), 11) Gaudenzi (Vismara). All. S.Pazzaglia (Fermignanese). Arbitro Ballarò di Pesaro (Moie Vallesina-Fermignanese).

am. pi.