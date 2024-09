Promozione. Guiducci lancia la Pergolese:: "Le premesse sono molto buone»

Il torneo di Promozione che annovera 8 provinciali (come un anno fa). Istituito nel 1912 per indicare il secondo livello del calcio italiano, la sua vera fisonomia l’assunse nel 1967, subendo poi nel 1991, con l’istituzione dell’Eccellenza, il declassamento alla terza divisione dilettantistica della Marche. In questo campionato le partite (come in Eccellenza) sono dirette oltre che dall’arbitro, da due assistenti (segnalinee) designati dalla Aia Figc. Il torneo che prenderà il via domenica (con i consueti anticipi al sabato) annovera compagini blasonate e ricche di tradizione calcistica, tra queste la Pergolese allenata da Guiducci (foto) che dice: "Anche sabato in Coppa ho una squadra molto solida, convinta dei propri mezzi e con personalità. Il mercato mi è piaciuto e spero che il campo mi dia ragione. Unica pecca in questa parte iniziale è l’infortunio al nostro ragazzo Piermarioli, speriamo che ritorni il primo possibile. Certo, ancora dobbiamo lavorare tanto, ma abbiamo più personalità rispetto all’anno scorso, visto il blocco confermato che ha un anno in più di esperienza nella categoria. L’obiettivo è di migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, sono molto soddisfatto di questa squadra".

Le sue favorite per la vittoria del campionato? "Per la vittoria finale, se non cambiano i gironi, la candidata primaria è la Jesina, non mi dispiace neanche il Castelfidardo dove ha cambiato tanto, ma ha un allenatore molto esperto come Malavenda e poi secondo me Biagio Nazzaro, Marina che ha una ottima struttura e di esperienza in queste categorie, il Fermignano e direi anche il Lunano che secondo me potrebbe essere la sorpresa delle nuove in categoria".

Questo lo Staff Tecnico della Pergolese: Massimiliano Guiducci (allenatore), Nicolò Roccheggiani (vice allenatore), Alessandro Boinega (collaboratore tecnico), Claudio Piermarioli e Paolo Bartoccioni (preparatori dei portieri), Gianmarco Bonci (preparatore atletico) e Luca Graus (massaggiatore-massoterapeuta). Queste le partite della prima giornata del girone A di Promozione. Sabato 7 settembre (ore 15,30): Marina- S.Orso; Moie Vallesina-Fermignanese; Lunano-Vismara; Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo; Villa San Martino Appignanese. Domenica 8 settembre (ore 15,30): Gabicce Gradara-Biagio Nazzaro; Jesina-Sassoferrato Genga; Pergolese-Barbara Monserra (ore 15).

Amedeo Pisciolini