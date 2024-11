Promozione Gustoso anticipo tra Pontremolese e Pietrasanta

La “tredicesima“ del campionato di Promozione suggella un grande appuntamento che mette questo pomeriggio alle 14,30 a confronto allo stadio “Lunezia“ Pontremolese-Pietrasanta. Passioni, emozioni, antica rivalità. Un eccezionale cocktail d’entusiasmo che nel corso della settimana ha fatto parlare il mondo della LunigianPalla. L’appuntamento non c’è nemmeno il bisogno di rimarcarlo, è di quelli che si segnano in rosso sul calendario. Pontremolese-Pietrasanta, un faccia a faccia che si ripete, ma vista la struttura portante sulla quale poggiano le due squadre il termometro del tifo per quanto registrato nei bar negli angoli delle strade alla vigilia era davvero alto.

In campo si cala un Pietrasanta che nelle ultime nove giornate ha “imbottato“ 25 punti, versiliesi che continuano a far sventolare sul pennone più alto della classifica la propria bandiera. Se la capolista ha voglia di fuggire, di contro la Pontremolese ha tanta voglia di rallentare la marcia ascensionale della regina del torneo, quindi e pensabile che in campo si calerà una squadra convinta dei propri mezzi e con la consapevolezza di riuscire ad ottenere un grosso risultato. Il ditti Lecchini è ottimista e visto i recenti risultati, il fatto di scendere sul campo amico, se si vuole fa aumentare la fiducia di tutti. "La squadra è in crescendo – dice – è aggressiva, ha fantasia e sa essere corta e attenta alle distanze. Non sarà una gara noiosa". Intanto, Verona è nuovamente disponibile. Sempre oggi alle 14,30 si gioca l’anticipo tra Lampo-San Giuliano.

Ebal.