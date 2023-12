Promozione, i risultati del turno di recupero

AREZZO

Terzo gol in due giornate questa Sansovino, in attesa del rientro di Vangi e Biscaro Parrini, è proprio il caso di dire che è trascinata dal bomber Miccio. L’attaccante dopo la doppietta nel derby con l’Alberoro va a segno anche nell’ultimo turno del 2023, quello di recupero, contro il Torrenieri in casa. Un gol seguito da quello di Bonechi. Tre punti che permettono ai ragazzi di Enrico Testini di restare da soli al terzo posto, a meno due dal Grassina e a meno sette dall’Affrico. La capolista infatti ha trovato più difficoltà del previsto contro la Chiantigiana che ha regalato ai propri sostenitori una partita spettacolare terminata sul punteggio di 3-3. Il Subbiano cade di misura contro il Grassina e resta comunque in corsa nella zona a ridosso dei playoff.

Tutto sommato è un buon pari anche quello del Montagnano che allunga la serie utile a sei risultati. I ragazzi di Andrea Laurenzi non vanno oltre lo 0-0 in casa della Settignanese. Il pari muove la classifica con il Montagnano che adesso è a 16 punti, vale a dire lontano tre lunghezze dalla salvezza diretta.

Altro pareggio psettacolare quello tra Alberoro e Lucignano con la squadra di Gennaioli che parte forte, nel segno di Vasseur che permette agli amaranto di andare al riposo sul 2-0. Nella ripresa l’incontro si infiamma. Il baby Scatizzi in un quarto d’ora pareggia i contro e fa 2-2. Entra il figlio di mister Bernacchia e al 92’ ecco che proprio lui trova la rete del 3-2. La partita sembra chiusa qui, con la beffa amaranto e la gran prova di carattere dell’Alberoro ma ecco ancora Vasseur al 94’ pareggiare di nuovo i conti per il 3-3- finale. Il Lucignano resta quindi all’ultimo posto con 9 punti, con il Pienza che allunga portando il margine di distacco a quattro lunghezze. Merito del successo che Giulio Peruzzi all’esordio ha trovato a Fiesole per 2-1. Sconfitta per l’Antella in casa contro il Torrita che avvicina la zona playoff costringendo i locali a lasciare il terzo posto in classifica alla Sansovino. Il 7 gennaio di torna in campo con Subbiano-Antella, Montagnano-Pienza, Sansovino-Montalcino, Setignanese-Alberoro e Torrenieri-Lucignano.