Promozione: ieri Cerretese-Viaccia 3-0 e Larcianese-S. Giuliano 2-1. Pietrasanta di nuovo senza i "big» Terigi e Mattiello. Il Forte perde Nicola Sodini ma ritrova Rodriguez

In Promozione la 25ª giornata si è aperta ieri coi due anticipi Larcianese-San Giuliano (2-1) e Real Cerretese-Viaccia (3-0) dato che poi San Giuliano e Cerretese mercoledì saranno entrambe impegnate nelle rispettive semifinali della Coppa regionale di categoria. Oggi c’è il Forte in casa al “Necchi-Balloni“ con la Lampo Meridien (arbitra Lapo Ponzalli di Prato, coadiuvato da Ilona Chernenkova di Piombino e da Aleandro Orlando di Firenze) e il Pietrasanta in trasferta a Uliveto Terme contro l’Urbino Taccola (terna designata con Amedeo Leonetti di Firenze, Alessandro Rastrelli di Firenze e Matteo Mucci di Pistoia).

Qui Pietrasanta. Non c’è pace per i biancocelesti che hanno nuovamente fuori Terigi in difesa e Mattiello in attacco. Da valutare poi c’è Laurini, che non si è allenato per tutta la settimana. Problema ad un ginocchio per Falorni che però sarà in panchina. Della Bona ha scelte ridotte. Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 2 Da Prato, 6 Laucci, 5 Bartoli (’05); 7 Szabo, 8 Aquilante, 4 Ceciarini (C), 10 Biagini, 3 Della Pina; 9 Bruzzi, 11 A. Remedi.

Qui Forte dei Marmi. Dopo lo 0-0 di mercoledì nel recupero col Casalguidi, gli squali oggi sono senza Nicola Sodini (infortunio al ginocchio per lui). Problemi muscolari per Credendino e Tedeschi. Dovrebbe però rientrare Rodriguez almeno per qualche minuto nel finale di gara. Torna titolare capitan Lossi? Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Gentile (’05) (Cardillo), 5 F. Sodini, 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (’07); 4 Papi, 8 Minichino; 7 Del Soldato, 10 Lossi (C), 11 Bresciani; 9 Maggi.