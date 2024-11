Promozione. Il Belvedere ospita il Lebowski. Invictasauro: esordio di Pedone

Domenica della verità per il Belvedere Grosseto. Nella decima giornata del girone B di Promozione la capolista, allenata da Nicola Giallini (nella foto), oggi ospita il Centro Storico Lebowski, terza forza del campionato, nonché formazione molto spigolosa, e che ha sempre al proprio seguito un nutrito gruppo di tifosi. Di questo incontro potrebbe approfittare l’Atletico Maremma, seconda in classifica con 20 punti. I rossoverdi oggi ospitano il Montelupo, ottava in classifica, e formazione che gravita nel mezzo ad un girone che ancora deve esprimere le proprie carte. Atletico Maremma che sarà privo di Rosi, fermato dal giudice sportivo per tre giornate. A fondo classifica invece c’è l’esordio di Nicola Pedone sulla panchina dell’Invictasauro. I grossetani sono ultimi in classifica e dopo aver esonerato De Masi in settimana hanno ufficializzato Pedone. Al neo tecnico l’opportunità di ribaltare una stagione iniziata male, a partire dalla trasferta di oggi sul campo del Saline, per quello che in pratica è uno scontro salvezza. Saline a quota 9 punti, grossetani con soli 3 punti in nove giornate finora disputate. Trasferta a Piombino invece per il Massa Valpiana: la formazione di Madau, quarta in classifica, chiede strada ai neroblù. Per i massetani finora una prima parte di stagione brillante, e la possibilità oggi di continuare a fare punti contro un avversario alla portata. Il programma: Atletico Maremma-Montelupo, Atletico Piombino-Massa Valpiana, Belvedere Grosseto-Centro Storico Lebowski, Saline-Invictasauro.