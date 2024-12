PROMOZIONE: il bentivoglio con la portuense, derby trebbo-felsina. Faro e Valsetta, partitissime contro Valsanterno e X Martiri

Si è aperta ieri con l’attesissimo derby tutto ferrarese tra Comacchiese e Centese la sedicesima giornata del campionato di Promozione. A Comacchio è terminata 2-1 per la formazione di casa, ora in pienissima zona playoff. Il turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 14,30. Il Bentivoglio, che attualmente paga appena tre lunghezze di svantaggio dalla vetta della classifica, cercherà di avere la meglio tra le mura amiche dell’ostica Portuense Etrusca mentre il Faro Gaggio, sempre più a ridosso della zona playoff, è atteso dal big match casalingo contro la capolista Valsanterno (a pari-merito con il Mesola che ha però una partita in meno).

Impegno casalingo anche per la terza forza del campionato Valsetta Lagaro che, reduce dal ko di Valsanterno, cercherà di riscattarsi a domicilio contro i X Martiri. Msp e Trebbo ospiteranno rispettivamente Mesola e Felsina (si tratta dell’unico derby bolognese offerto da questo sedicesimo turno) mentre Petroniano e Atletico Castenaso saranno impegnati in match esterni in terra ferrarese sui terreni di gioco di Casumaro e Masi Torello Voghiera.