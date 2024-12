Promozione Il Beverino mette paura alla capolista

Vittorie della Tarros che ribalta il risultato con il Don Bosco e del Levanto, che fa lo stesso con la Forza e Coraggio. Avanza anche il Magra Azzurri. Il Beverino costringe la capolista Busalla al pareggio, Follo e Canaletto si spartiscono la posta in palio.

Tarros-Don Bosco 3-2

Marcatori: 19’ Conte, 37’, 54’ Petriccioli, 63’ Lazzoni, 81’ Agrifogli

Da fuori area al 19’ Conte sblocca il match. Al 37’ Petriccioli anticipa il difensore e pareggia per poi raddoppiare sottoporta. Il 3-1 lo firma Lazzoni con un destro al volo. Agrifogli a porta vuota fa 3-2. Proteste nel finale per un rigore non concesso agli ospiti per un fallo di mano in area, non ravvisato dal direttore di gara.

Forza e Coraggio-Levanto 2-3

Marcatori: 15’ rig. Ambrosi, 21’ Lissoufi, 28’, 48’ Righetti, 71’ Del Vigo

Il Levanto rimedia al doppio svantaggio e risponde al rigore di Ambrosi e alla rete di Lissoufi con la doppietta di Righetti per poi suggellare il successo con Del Vigo. Dal 52’ i locali giocano in dieci per mancanza di fuori quota di riserva.

Beverino-Busalla 2-2

Marcatori: 7’ Stabile, 71’ Garibaldi, 42’, 90’ Lunghi

Bella sfida con il Busalla che passa in vantaggio con Stabile. Al 42’ Lunghi pareggia. Nella ripresa Garibaldi raddoppia, ma nel finale il solito Lunghi trova il guizzo giusto.

Follo-Canaletto 1-1

Marcatori: 13’ rigore Pedaci, 32’ Di Vittorio

Al 13’ Pedaci si procura e trasforma un penalty che sblocca la partita. Al 32’ al volo Di Vittorio pareggia i conti. Il Follo in nove, dopo le espulsioni di Franceschini e Noga, resiste fino alla fine.

Magra Azzurri-Panchina 3-0

Marcatori: 12’ Muto, 75’ Giannini, 85’ Bojang

Vittoria senza discussione del Magra Azzurri che rifila un netto 3-0 al Panchina Chiavari

Ilaria Gallione